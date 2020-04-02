Sultanbeyli'de 22 bin kaçak maske ele geçirildi - Son Dakika

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Sultanbeyli'de 22 bin kaçak maske ele geçirildi
6 saat önce
Sultanbeyli'de iki tekstil atölyesine düzenlenen baskında 22 bin kaçak maske ele geçirilirken iş yerleri mühürlendi.
Sultanbeyli'de iki tekstil atölyesine düzenlenen baskında 22 bin kaçak maske ele geçirilirken iş yerleri mühürlendi.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turgut Reis Mahallesinde bulunan iki tekstil atölyesinde izinsiz sağlık maskesi üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adreslere düzenlenen baskınlarda kullanıma hazır 22 bin maske ile dikim aşamasındaki 28 bin maske ele geçirildi.
Ruhsatsız oldukları belirlenen iş yerleri, ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:18 Kaynak: AA
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