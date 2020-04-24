SULTANBEYLİ'DE 23 NİSAN'DA İSTİKLAL MARŞI OKUNDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ'DE 23 NİSAN'DA İSTİKLAL MARŞI OKUNDU - Son Dakika

SULTANBEYLİ'DE 23 NİSAN'DA İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

21 dakika önce

Sultanbeyli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlarla kamu görevlileri İstiklal Marşı okuduKoronavirüs salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve virüs tedbirleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın alanlarda kutlanamaması...

SULTANBEYLİ'DE 23 NİSAN'DA İSTİKLAL MARŞI OKUNDU, System.String[]
Sultanbeyli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlarla kamu görevlileri İstiklal Marşı okudu

Koronavirüs salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve virüs tedbirleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın alanlarda kutlanamaması nedeniyle Sultanbeyli'de yaşayan vatandaşlar ile çalışan kamu görevlileri Cumhurbaşkanlığı'nın çağrısına uyarak 21.00'de İstiklal Marşı okudu. Vatandaşlar, balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okurken kamu görevlileri ise ilçe kaymakamlığı ve görev yaptıkları birimlerin önünde İstiklal Marşı'nın okunmasına eşlik etti.

- İstanbul

Sultanbeyli, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 07:28 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi 23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu Sunucu Seda Akgül, Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasına sitem etti: Sosyal mesafeye uyulmadı Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı         
19:22
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu         
19:11
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi         
19:10
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti         
19:04
Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi         
19:04
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi         
19:03
KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi         
18:48
MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı         
18:30
Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü         
18:30
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir         
18:20
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi         
18:18
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı         
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi         
17:52
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı         
17:49
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti         
17:35
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı         
17:30
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü         
17:20
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı         
17:19
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti         
17:14
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır         
17:12
103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı 103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı         
17:12
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı         
17:08
Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi         
17:02
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü         
17:02
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı         
17:00
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı         
16:57
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak         
16:52
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine "Büyük Felaket" dedi         
16:49
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 19:49:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SULTANBEYLİ'DE 23 NİSAN'DA İSTİKLAL MARŞI OKUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]