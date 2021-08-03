Sultanbeyli'de 3 günde 11 bin 552 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Sultanbeyli Kaymakamlığı, 3 günde 11 bin 552 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kaymakamlık tarafından ilçede yürütülen aşılama seferberliğine kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Aşı Bilgilendirme Ekipleri, Sultanbeyli Kaymakamlığına gelen vatandaşlara ve çalışan personele Kovid-19 aşısı hakkında bilgilendirmede bulundu ve aşı olmaya davet etti. Ayrıca mahalle muhtarları da vatandaşları aşı konusunda bilgilendirdi.

Sultanbeyli Kent Meydanı'nda Kovid-19 aşı çadırı kuruldu

Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinesinde Sultanbeyli Belediyesinin destekleriyle Sultanbeyli Kent Meydanı'nda Kovid-19 aşı çadırı kuruldu. Aşı çadırında vatandaşlara aşılama konusunda bilgilendirme yapıldı. 3 gün süren etkinlikte vatandaşlara 390 doz aşı uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşı seferberliği kampanyasını özenle yürüttüklerin belirtti.

Sultanbeyli Belediyesi, kamu kurumları, muhtarlar ve tüm sağlık çalışanlarının aşılama konusunda kendilerine her türlü desteği verdiklerini aktaran Kubilay, şunları kaydetti:

"Randevu alan vatandaşlarımız hastanelerimizde ve diğer sağlık birimlerimizde Kovid-19 aşılarını oluyor. Kent Meydanı'nda oluşturduğumuz aşı çadırında da 3 gün boyunca vatandaşlarımız aşılarını oldu. İlçemizde son 3 günde 3 bin 854 birinci doz, 7 bin 28 ikinci doz ve 670 üçüncü doz olmak üzere toplam 11 bin 552 doz aşı uygulanmıştır. 50 yaş ve üstü grupta bulunan 52 bin 178 vatandaşımızın yüzde 83'ü ile 17-49 yaş grubunda bulunan 185 bin 761 vatandaşımızın yüzde 47'si aşılanmıştır. 18 yaş üstü toplam aşılama oranı ise son üç günde yüzde 52,9 dan yüzde 54,5'e yükselmiştir. Yürütülen aşılama çalışmaları neticesinde bu oranlar daha da artacaktır."