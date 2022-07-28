İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

28.07.2022 13:45

SULTANBEYLİ'de 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

SULTANBEYLİ'de 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Çatalpınar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri çatıdaki yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sonrası yangın tamamen söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu. Apartmanın giriş katındaki fırının sahibi Süleyman Özer, "Rüzgar nedeniyle binanın çatısındaki tahta parçalarının kıvılcım aldığını düşünüyoruz. Kesin bi bilgimiz yok. Yaralı ya da can kaybı yok"dedi.

Görüntü dökümü

------------------------ (Cep telefonu kamerası)-Çatının alev alev yanması -Dışarıdaki insanların görüntüsü   (Aktüel görüntü) -İtfaiye ekiplerin çalışmasından görüntüler  -Binadan detaylar -Sağlık ve polis ekiplerinin görüntüsü  -Süleyman Özer ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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