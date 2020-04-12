SULTANBEYLİ'DE 4 FIRIN SAHİBİNDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÜCRETSİZ EKMEK - Son Dakika

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SULTANBEYLİ'DE 4 FIRIN SAHİBİNDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÜCRETSİZ EKMEK
6 saat önce
SULTANBEYLİ'de 4 yardımsever fırın sahibi, iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyor.
SULTANBEYLİ'de 4 yardımsever fırın sahibi, iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyor. Fırın sahipleri kendilerine ait araçlara yükledikleri ekmekleri sokak sokak gezerek mahalle sakinlerine ücretsiz olarak ulaştırıyor. Vatandaşlar ise bu uygulamadan oldukça memnun olduklarını söyledi. Fırın sahiplerinden Veysi Aysel, "Biz zaten böyle bir projeyle hükümetimizi desteklemek için elimizden geleni yapmaya çalışıyorduk. Kurumsal çalıştığımız için üretim boşluğum oldu. 4 fırın bir araya geldik. 42 personelimle birlikte dönüşümlü olarak destekliyoruz. Halkımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda 9 aracımız bütün ihtiyacı olanlara, tüm 65 yaş üstlerine özellikle kaymakamlığımızın gönderdiği adreslere biz direk müdahale etmeye çalışıyoruz. Son iki gündür Sultanbeyli
'de Sultanbeyli halkına 100 bin ekmek ücretsiz olarak dağıtıyoruz." dedi.
Görüntü dökümü:
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-Bedava ekmek üretimi yapan fırınlardan görüntüler
-Fırın sahipleri ile röp
-Sokakta ekmek dağıtan araç
-Sokakta ekmek alan mahalle sakinleri
-Fırından ekmek alan vatandaşlar
-Ekmek alan vatandaşlarla röp
-Genel ve detay
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:55 Kaynak: DHA
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