4 yaşındaki çocuğun cesedi, inşaattaki su dolu çukurun içerisinden çıkarıldı! Aile suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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4 yaşındaki çocuğun cesedi, inşaattaki su dolu çukurun içerisinden çıkarıldı! Aile suç duyurusunda bulundu

14.04.2023 14:46

Sultanbeyli'de 3 ay önce ara verilen inşaattaki su dolu çukurun içerisinde 4 yaşındaki Adem Kavçin'ın cesedine ulaşıldı. Küçük çocuğun çukura düşerek boğulduğu iddia edilirken, aile suç duyurusunda bulundu.

Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde yaklaşık 3 ay önce durdurulan inşaatın istinat duvarının yanında bulunan çukur yağmur suyu ile doldu. Mahallelinin iddiasına göre uyarılara rağmen çukur kapatılmadı.

CANSIZ BEDENİ SU DOLU ÇUKURDA BULUNDU

İftar saatinin yaklaşması nedeniyle dışarı çıkıp çocuğunu arayan Erhan Kavçin, 4 yaşındaki Adem Kavçin'i bulamadı. Aramalar sonrası Adem'in cansız bedeni inşaattaki su dolu çukurda bulundu. Küçük çocuğun oyun oynarken çukura düşerek boğulduğu öne sürüldü.

4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, inşaattaki su dolu çukurda bulundu! Aile şikayetçi oldu

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

4 yaşındaki Adem Kavçin'in cansız bedeni otopsi işlemlerinin yapılması üzerine Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İnşaat firmasından şikayetçi olan aile 4 yaşındaki Adem'in ölümünün ihmal olduğunu söyledi.

4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, inşaattaki su dolu çukurda bulundu! Aile şikayetçi oldu

"SUYUN İÇERİSİNDE CAN VERİYOR, ÇUKUR HALA AÇIK"

Dayı Mehmet Keber, "İstinat duvarının kenarında su birikmesi oluşmuş. Çocuk oyun oynarken suyun içerisine düşüyor. Yaklaşık 15 dakika içerisinde kalarak can veriyor. Babası çocuğunu mahallede arıyor. Arkadaşları babasına Adem'in orada olduğunu bildiriyor. Çok büyük bir ihmal var. Bu ihmalin başka çocukların ölümüne de sebebiyet vermemesi için önlemin alınması lazım. Çocuğumuzu suya düşmüş vaziyette bulmuşlar. Müteahhit, Ankara'dan ifade için çağıracaklar. Devletimizden ricamız konunun peşinde durmasıdır. Gereken neyse yapılsın. Evine 60 metre ilerisi bir alan orası. Bizim içimiz yanıyor. Bu konu hakkında ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Savcı konunun takipçisi olacağını söyledi. O çukur 3-4 aydır o şekilde duruyor. Çukurun kapatılması için şikayette bulunduk ama kapatılmadı. Hala çukur açık, başka çocuklar da yanmasın. İçimiz yanıyor" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 4 yaşındaki çocuğun cesedi, inşaattaki su dolu çukurun içerisinden çıkarıldı! Aile suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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