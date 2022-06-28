5 ayrı hafriyat kamyonunun depo kısmından yakıt çaldı... O anlar kamerada - Son Dakika
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5 ayrı hafriyat kamyonunun depo kısmından yakıt çaldı... O anlar kamerada

28.06.2022 13:50

5 ayrı hafriyat kamyonunun depo kısmından yakıt çaldı.

5 ayrı hafriyat kamyonunun depo kısmından yakıt çaldı... O anlar kamerada

5 ayrı hafriyat kamyonundan bin 575 litre yakıt çaldı, kıskıvrak yakalandı

İSTANBUL Sultanbeyli'de 5 ayrı hafriyat kamyonunun deposunda bin 575 litre yakıt çalan bir şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin hafriyat kamyonundan yakıt çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz 18 nisan ve 31 mayıs arasında Sultanbeyli ilçesi Akşemsettin, Fatih, Yavuz Selim, Mecidiye ve Necip Fazıl Mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, park halinde bulunan 5 ayrı hafriyat kamyonunun depo kısmından, toplamda bin 575 litre yakıt çalındığı bilgisi aldı. Bunu üzerine harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda siyah renkli bir aracın park halinde bulunan hafriyat kamyonlarının depo kısmına yaklaştığı belirledi. Şüphelilerin depo kapağını kırdıktan sonra bir aparat yardımıyla yakıtları kendi araçlarına aktaran şüpheli şahısların kullandıkları araç plakası tespit edildi. Çalışmaların devamında araç plakasından yapılan sorgulama neticesinde kimliği tespit edilen C.Z. isimli şüpheli şahıs, 26.06.2022 tarihinde Beşiktaş ilçesi Levazım Mahallesinde olaylarda kullandığı araç ile birlikte yakalanarak muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili yakalanan C.Z. isimli şüpheli şahıs, "Otodan Hırsızlık" suçundan 27 Haziran tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 ayrı hafriyat kamyonunun depo kısmından yakıt çaldı... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 ayrı hafriyat kamyonunun depo kısmından yakıt çaldı... O anlar kamerada - Son Dakika
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