Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika

Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

09.11.2020 05:47

- Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu Sultanbeyli'de gece yarısı 5 katlı binanın boş olan çatı katı alevlere teslim oldu.

- Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Sultanbeyli'de gece yarısı 5 katlı binanın boş olan çatı katı alevlere teslim oldu. Yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

Sultanbeyli, Mehmet Akif Mahallesi, Fatih Bulvarı üstünde bulunan 5 katlı binanın boş olan 5'inci katındaki çatı kısmı saat 04.15 sularında alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibinin geldiği yangında polisler çevre güvenliğini sağlarken itfaiye erleri alevlere dört koldan müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin sonrasında kontrol altına alınan yangında ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Boş olan binada çıkan ve geceyi aydınlatan yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.

Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Sultanbeyli, İtfaiye, Yangın, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika


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