Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

18.05.2022 13:17
Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Sultanbeyli'de tadilat sırasında 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Sultanbeyli'de tadilat sırasında 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın binanın 5. katına da sıçradı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Alev alev yanan bina cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay saat 12.15 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Balaban Sokakta bulunan 5 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Kısa sürede tüm çatıyı saran alevler binanın 5. katına da sıçradı. Yangın sonrası binanın 5. katı da alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangın sonrası vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerinde ekiplerin yaptığı incelemede ilk belirlemelere göre çıkan yangın sonrası şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerindeki polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çatıda ve 5. katta çıkan yangın güçlükle söndürülebildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

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Eski eşya taşıyan kamyonun kasa kısmında yangın çıktı Eski eşya taşıyan kamyonun kasa kısmında yangın çıktı Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Balaban, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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