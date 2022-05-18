Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

18.05.2022 12:52
Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ahmet Yesevi Mahallesi Balaban Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında tadilat çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla binada oturanlar tahliye edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle binanın üst katındaki daire ile çatısında hasar meydana geldi.

Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
500
Fatih'te nakliye aracında çıkan yangın söndürüldü Fatih'te nakliye aracında çıkan yangın söndürüldü İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. Anlar: 'Yangında can kaybımız yok' İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. Anlar: 'Yangında can kaybımız yok'
Kaynak: AA

İstanbul, Balaban, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
15:48 Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:06:50. #1.12#
SON DAKİKA: Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement