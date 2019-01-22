Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de 5 Katlı Binanın Çatısından Atlayan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sultanbeyli'de 5 Katlı Binanın Çatısından Atlayan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

10 dakika önce

SULTANBEYLİ'de 5 katlı bir binanın çatısından atlayan kişi hayatını kaybetti.

Sultanbeyli'de 5 Katlı Binanın Çatısından Atlayan Bir Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
SULTANBEYLİ'de 5 katlı bir binanın çatısından atlayan kişi hayatını kaybetti.

Olay sabah saatlerinde Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Berat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerin bir kişi 5 katlı binanın çatısına çıkarak, aşağıya atladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlerken, polisin yaptığı incelemede ise cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:18 Kaynak: DHA

Sabah, Sultanbeyli, Güncel
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