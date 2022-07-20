SULTANBEYLİ'DE 5 KATLI BİNANIN ÜST KATI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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SULTANBEYLİ'DE 5 KATLI BİNANIN ÜST KATI ALEV ALEV YANDI

20.07.2022 19:29

SULTANBEYLİ'de 5 katlı binanın üst katında yangın çıktı.

SULTANBEYLİ'de 5 katlı binanın üst katında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Petrol Yolu Caddesi'nde 5 katlı binanın üst katında saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın çatısını sararken, mahalle sakinleri yangın nedeniyle panik yaşadı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri binanın üst katında başlayan yangını kısa sürede söndürerek kontrol aldı. Yangın da can kaybı ve yaralı olmazken, binanın üst katı ile çatısı kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Yangını gören Abdurahman Varyemez, Burada oturuyordum. Ufak bir patlama sesi geldi. Bir anda alevler çıkmaya başladı. Daha sonra vatandaşlar itfaiye ekiplerini aradı. Alevler bayağı vardı ama patlama şiddetli bir şey değildi. Normal bir patlama sesiydi dedi. Başka bir mahalleli, Ben buradan geçiyordum. Bir anda baktım binadan alevler yükseldi. Binanın çatısı kısa sürede komple alev aldı. Ne oldu ne bitti anlayamadık diye konuştu

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ'DE 5 KATLI BİNANIN ÜST KATI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: SULTANBEYLİ'DE 5 KATLI BİNANIN ÜST KATI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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