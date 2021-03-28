Sultanbeyli'de 5 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü kaçtı - Son Dakika

Sultanbeyli'de 5 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü kaçtı

28.03.2021 09:53
Sultanbeyli'de 5 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü kaçtı, System.String[]

Sultanbeyli'de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarparak yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Sultanbeyli'de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarparak yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sultanbeyli'de Mehmet Akif Mh. Yavuzselim Caddesi Ezber Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ezber Sokakta seyir halinde olan otomobil sürücüsü önüne bir anda çıkan 5 yaşındaki Yiğit U.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yiğit U. yola savruldu. Yaralı çocuğa ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından uygulanırken, yoldan geçen başka bir araç ile hastaneye gönderildi. Ancak kazaya sebebiyet veren sürücü ise olay yerinden kaçtı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü polis ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar ile kısa sürede yakalandı. Ekiplerin gözaltına aldığı sürücünün emniyetteki işlemleri ise sürdüğü belirtildi. Öte yandan Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit U.'nun tedavisinin sürdürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de 5 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü kaçtı
Sultanbeyli'de 5 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü kaçtı
Sultanbeyli'de 5 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü kaçtı
Sultanbeyli'de 5 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü kaçtı
Sultanbeyli'de 5 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü kaçtı

Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de 5 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü kaçtı - Son Dakika


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