Sultanbeyli'de kamu çalışanlarına "afet bilinci" eğitimi veriliyor

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, ilçedeki kamu çalışanlarına "afet bilinci" eğitimi verildiğini, vatandaşların eğitiminin de planlandığını bildirdi.

Kubilay, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından vatandaşların afetlerde güvende kalabilmelerini sağlamak amacıyla 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ni oluşturduklarını ve 25 Ocak itibarıyla 7 gün 24 saat çalışmaya başlamasını sağladıklarını belirten Kubilay, merkezde 10 uzman eğitici ile tüm kamu kurum ve kuruluş personelinin afet bilinci eğitimi alması çalışmalarının başlatıldığını aktardı.

Kaymakam Kubilay, şu bilgileri verdi:

"Hükümet konağımızdaki personelimizin tamamına yakınına eğitim verilmiştir. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü personellerimize de kendi kurumlarında eğitimler verilmeye devam etmektedir. 26 Şubat itibarıyla 500'ün üzerinde kamu görevlisine afet bilinci eğitimi verilmiş olup, ilerleyen süreçte 15 mahallemizdeki vatandaşlarımıza yönelik afet eğitimi çalışmaları planlanmaktadır."

Kaymakam Metin Kubilay, çalışmalarda desteğini esirgemeyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya, eğitici noktasında destek veren Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e, çalışmaları yürüten kurum amirlerine ve personeline teşekkür etti.