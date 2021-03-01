Sultanbeyli'de kamu çalışanlarına "afet bilinci" eğitimi veriliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sultanbeyli'de kamu çalışanlarına "afet bilinci" eğitimi veriliyor

01.03.2021 19:55

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, ilçedeki kamu çalışanlarına "afet bilinci" eğitimi verildiğini, vatandaşların eğitiminin de planlandığını bildirdi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, ilçedeki kamu çalışanlarına "afet bilinci" eğitimi verildiğini, vatandaşların eğitiminin de planlandığını bildirdi.

Kubilay, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından vatandaşların afetlerde güvende kalabilmelerini sağlamak amacıyla 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ni oluşturduklarını ve 25 Ocak itibarıyla 7 gün 24 saat çalışmaya başlamasını sağladıklarını belirten Kubilay, merkezde 10 uzman eğitici ile tüm kamu kurum ve kuruluş personelinin afet bilinci eğitimi alması çalışmalarının başlatıldığını aktardı.

Kaymakam Kubilay, şu bilgileri verdi:

"Hükümet konağımızdaki personelimizin tamamına yakınına eğitim verilmiştir. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü personellerimize de kendi kurumlarında eğitimler verilmeye devam etmektedir. 26 Şubat itibarıyla 500'ün üzerinde kamu görevlisine afet bilinci eğitimi verilmiş olup, ilerleyen süreçte 15 mahallemizdeki vatandaşlarımıza yönelik afet eğitimi çalışmaları planlanmaktadır."

Kaymakam Metin Kubilay, çalışmalarda desteğini esirgemeyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya, eğitici noktasında destek veren Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e, çalışmaları yürüten kurum amirlerine ve personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Sultanbeyli Belediyesi, Sultanbeyli, Hisarcık, Kamu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de kamu çalışanlarına 'afet bilinci' eğitimi veriliyor - Son Dakika


Son Dakika
20:28 Galatasaray, Zaha için taraftarlarına çağrı yaptı
20:23 Tek bir istekleri var! Galatasaray, Zaha için taraftarlarına çağrı yaptı
19:50 Galatasaray, Cedric Bakambu'nun transferini açıkladı
19:45 İşte maliyeti! Galatasaray Cedric Bakambu'yu resmen açıkladı
19:25 İBB Başkanı İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu arasında gerilimli toplantı
19:24 HÜDA PAR binasına kanlı saldırı düzenleyen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Vahiy geldi ve ben de bıçaklayarak öldürdüm
19:21 CHP toplantısındaki gerginlik kulislere düştü! İmamoğlu'ndan kendisine, "Ahlaksızsın" diyen belediye başkanına sert yanıt
19:20 HÜDA PAR binasına kanlı saldırı düzenleyen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Vahiy geldi, bıçaklayarak öldürdüm
19:21 Drogba'nın Zaha'yı ikna ettiği iddia edildi
19:17 Ne Erden Timur ne Dursun Özbek! Zaha'yı bakın kim ikna etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2023 20:31:26. #1.11#
SON DAKİKA: Sultanbeyli'de kamu çalışanlarına "afet bilinci" eğitimi veriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement