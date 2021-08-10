Sultanbeyli'de 65 yaş üstü aşılama oranı yüzde 89'a çıktı - Son Dakika

Sultanbeyli'de "Aşı Seferberliği" kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı "Mobil sağlık ekipleri" randevusu olmayanlara da aşılama yapıyor. Millet kıraathanesindeki aşı çalışmalarına katılan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli'de 65 yaş üstü aşılama oranının yüzde 89'a çıktığını belirterek gençlere de aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Sultanbeyli'de İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı "Mobil sağlık ekipleri" randevu almayan kişilere de koronavirüs aşısı yaparak aşılama oranını arttırmaya çalışıyor. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay da "Aşı Seferberliği" kapsamında Sultanbeyli Merkez Camii yanındaki millet kıraathanesinde yapılan aşılama çalışmalarına katıldı. Buraya gelenlerle sohbet eden Kubilay, koronavirüs aşısının önemi hakkında bilgilendirme yaparak, herkesi aşı olmaya davet etti.