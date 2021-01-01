Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara gıda yardımları sürüyor - Son Dakika

Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yalnız yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izolasyon sürecinde olan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımlarını sürdürüyor.

???????Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Vefa Sosyal Destek Hattı ve Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerine gelen yardım talepleri Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca değerlendiriliyor.

Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, değerlendirmeler neticesinde muhtaç olduğu tespit edilen vatandaşlara en kısa sürede yardımlarını ulaştırıyor.

Kurulduğu 22 Mart 2020'den bugüne dek 3 bin 94 haneye gıda kolisi, 3 bin 69 haneye temizlik seti götüren Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, diğer yardımlarla birlikte 12 bin 195 hanenin taleplerini yerine getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile izolasyon altındaki kişilerin yardım taleplerine ivedilikle cevap verdiklerini ifade etti.

Kubilay, vatandaşlardan salgın sürecinde tedbiri elden bırakmamalarını ve kurallara uymalarını rica ederek, devletin şefkat elini kimsesiz ve ihtiyaç sahibi kişilere hissettirmeye devam edeceklerini vurguladı.