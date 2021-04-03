Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü vatandaşları aşılama oranı yüzde 71'e ulaştı - Son Dakika

Sultanbeyli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların yüzde 71'i aşılandı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 14 Ocak'ta tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçede de aşılama çalışmalarının başlatıldığını hatırlattı.

Kubilay, ilçede aşılama çalışmalarını yakından takip etmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla "Kovid-19 Aşı Çalışmaları Takip Komisyonu" oluşturduklarını aktardı.

Aralarında İlçe Sağlık Müdürü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürünün bulunduğu ekiplerin 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek aşı konusunda bilgilendirme yaptığını anlatan Kubilay, bu ziyaretlerde aşılarını yaptırmak isteyen vatandaşlar için randevu da oluşturulduğunu bildirdi.

Metin Kubilay, "Sultanbeyli'de yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızı Vefa Sosyal Destek Grubumuz aracılığıyla arayarak, SMS göndererek, hazırladığımız afiş ve broşürleri dağıtarak, sosyal medya duyuruları yayınlayarak koronavirüs aşısı olmanın önemini bildirdik. Cuma günleri birkaç camimizde 65 yaş ve üstü vatandaşların aşı olabileceği mekanlar oluşturduk. Kısacası ilçemizde koronavirüs aşı seferberliği başlatarak vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ettik." ifadelerini kullandı.

Henüz koronavirüs aşılarını olmayan 60 yaş ve üstü kişilerde farkındalık oluşturmak amacıyla belirlenen alanlarda mobil sağlık ekipleri tarafından aşılama çalışması gerçekleştirdiklerini de aktaran Kubilay, şunları kaydetti:

"Yürüttüğümüz bu çalışmalar sonucunda 21 bin 227 doz koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarımız tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza yapıldı. Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü yaşlılarımızın yüzde 71'ini aşıladık. Amacımız sayının yüzde 90'lara, hatta yüzde 100'lere ulaşmasını sağlamak. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız, mahallelerinde bulunan 65 yaş ve üstü kişilere aşı olmanın önemini anlatmaları, aşı olmaları için yönlendirmeleridir. Koronavirüs aşılarını olmayan veya ikinci doz zamanı gelen tüm vatandaşlarımızı ALO 182'den randevu alarak aşı olmaya davet ediyorum."