Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü vatandaşların yüzde 71'i aşılandı - Son Dakika

Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü vatandaşların yüzde 71'i aşılandı

03.04.2021 17:35
Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü vatandaşların yüzde 71'i aşılandı, System.String[]

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından yürütülen koronavirüs aşılama çalışmaları kapsamında 65 yaş ve üstü 12 bin 795 vatandaşa ve onlarla aynı evde yaşayan 60 yaş üstü yakınlarına toplam 21 bin 227 doz koronavirüs aşısı yapıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından yürütülen koronavirüs aşılama çalışmaları kapsamında 65 yaş ve üstü 12 bin 795 vatandaşa ve onlarla aynı evde yaşayan 60 yaş üstü yakınlarına toplam 21 bin 227 doz koronavirüs aşısı yapıldı. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü vatandaşların yüzde 71'inin aşılandığını söyledi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay koronavirüsle mücadele kapsamında Sultanbeyli İlçesi'nde gerçekleştirilen aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü vatandaşların yüzde 71'inin aşılandığını söyleyen Kubilay, "14 Ocak 2021 tarihi itibariyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Sultanbeyli'de de koronavirüs aşılama çalışmaları başlatıldı. İlçemizdeki aşılama çalışmaları yakından takip etmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla 'Covid-19 Aşı Çalışmaları Takip Komisyonunu' oluşturduk ve yürütülen tüm çalışmaları bu komisyon aracılığıyla düzenli aralıklarla ele alıp planlamalar yaptık. Muhtarlar ve kurum müdürleriyle yaptığımız toplantıda, muhtarların kendi mahallesinde bulunan 65 yaş üstü vatandaşları, kurum müdürlerininde kurumlarına gelen 65 yaş üstü vatandaşları aşı konusunda bilgilendirmelerini talep ettik." dedi.

Kubilay, içerisinde Yazı İşleri Müdür Vekili, İlçe Sağlık Müdürü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürülerinin de aralarında bulunduğu ekiplerin 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek koronavirüs aşısı konusunda bilgilendirdiğini belirtti. Ayrıca Kubilay, ekiplerin koronavirüsle mücadelede aşı yaptırmanın sağlayacağı faydaları anlattığını ve aşılarını yaptırmak isteyen vatandaşların randevularının oluşturulduğunu da söyledi.

Cuma günleri birkaç camide de 65 yaş ve üstü vatandaşların aşı olabileceği mekanlar oluşturduklarını söyleyen Kubilay açıklamasında  "Sultanbeyli'de yaşayan 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızı Vefa Sosyal Destek Grubumuz aracılığıyla arayarak, sms göndererek, hazırladığımız afiş ve broşürleri dağıtarak, sosyal medya duyuruları yayınlayarak koronavirüs aşısı olmanın önemini kendilerine bildirdik. Cuma günleri birkaç camimizde 65 yaş ve üstü vatandaşların aşı olabileceği mekanlar oluşturduk. Kısacası ilçemizde koronavirüs aşı seferberliği başlatarak vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ettik. Henüz koronavirüs aşılarını olmayan 60 yaş ve üstü büyüklerimizde farkındalık oluşturmak amacıyla belirlenen alanlarda mobil sağlık ekiplerimiz tarafından aşılama çalışması gerçekleştiriyoruz. Yürüttüğümüz bu çalışmalar sonucunda 21bin 227 doz koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarımız tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza yapıldı. Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü yaşlılarımızın %71'ini aşıladık amacımız sayının yüzde 90'lara hatta yüzde 100'lere ulaşmasını sağlamak. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız mahallelerinde henüz aşı olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza aşı olmanın önemini anlatarak vatandaşlarımızı aşı olmaları için yönlendirmeleridir. Koronavirüs aşılarını olmayan veya ikinci doz zamanı gelen tüm vatandaşlarımızı ALO 182'den randevu alarak aşı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü vatandaşların yüzde 71'i aşılandı
Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü vatandaşların yüzde 71'i aşılandı
Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü vatandaşların yüzde 71'i aşılandı
Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü vatandaşların yüzde 71'i aşılandı
Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü vatandaşların yüzde 71'i aşılandı
Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü vatandaşların yüzde 71'i aşılandı
Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü vatandaşların yüzde 71'i aşılandı
Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü vatandaşların yüzde 71'i aşılandı
Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü vatandaşların yüzde 71'i aşılandı
Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü vatandaşların yüzde 71'i aşılandı
Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü vatandaşların yüzde 71'i aşılandı
Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü vatandaşların yüzde 71'i aşılandı

Metin Kubilay, Koronavirüs, Sultanbeyli, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü vatandaşların yüzde 71'i aşılandı - Son Dakika


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