Sultanbeyli'de 75 İşletmeye 557 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika

Sultanbeyli'de 75 İşletmeye 557 bin lira para cezası kesildi

25.01.2021 17:57
Sultanbeyli'de 75 İşletmeye 557 bin lira para cezası kesildi, System.String[]

Sultanbeyli'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda 2 işletme faaliyetten men edilirken, 75 işletmeye toplam 557 bin 803 lira tutarında idari para cezası uygulandı.

Sultanbeyli'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda 2 işletme faaliyetten men edilirken, 75 işletmeye toplam 557 bin 803 lira tutarında idari para cezası uygulandı.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın güvenilir gıda tüketmeleri amacıyla Sultanbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizle denetlemelerimizi arttırdık. Koronavirüs salgını sürecinde de 'temizlik, maske ve mesafe' dediğimiz kurallara uyulması amacıyla çok sayıda denetim gerçekleştirdik. Bunları yaparken en temel amacımız toplum sağlığını koruyarak vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşmalarını sağlamak oldu. Güvenli gıda tüketimini bir insan hakkı olarak görüyorum. Gıda konusunda bir olumsuzlukla karşılaştığında Alo 174 Gıda hattına bildirmelerinizi önemle rica ediyorum."

Para Cezası, Sultanbeyli, Hisarcık, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de 75 İşletmeye 557 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika


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