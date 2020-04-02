SULTANBEYLİ'DE AÇIK KIRAATHANEYE CEZA KESİLDİ - Son Dakika

Gamze ŞİMŞEK/ Sultanbeyli'de polis ekipleri açık olan kıraathaneye ceza kesti. Ayrıca denetimler sırasında fazla yolcu taşıyan bir minibüse de işlem yapıldı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipler amirliği polisleri, işyeri denetimleri sırasında Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Barbaros Caddesi'nde kapalı olması gereken bir kıraathanenin içinde insanların olduğunu gördü. Ekipler içeride bulunan işletme sahibi N.C. ve yine içeride bulunan A.T, C.K, İ.Ö. adlı kişilere 5326 sayılı Kabahatler kanunu 32. maddesi uyarınca emre aykırı davranıştan tutanak düzenlendi. Ayrıca Sultanbeyli ilçe Belediye Zabıta ekipleri de gerekli kontroller yapılması amacı ile kıraathaneye çağrıldı ve işletme sahibi N. C.'ye idari işlem yapıldı.

Öte yandan Sultanbeyli'de polis ekiplerinin toplu taşıma araçlarında yaptığı denetimlerde, durdurulan 34 TMC 07 plakalı minibüste fazla yolcu olduğundan dolayı cezai işlem uygulandı.

SOSYAL MESAFE DENETİMİ DE YAPILDI

Sultanbeyli'de ayrıca polis PTT ve banka önünde bekleyen vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Ekipler, PTT önünde kuyrukta bekleyen vatandaşları yerleştirdikleri demir bariyerler yardımıyla birbirlerine yaklaşmalarını engelledi. Yapılan denetimleri polis drone'u havadan görüntüledi ve vatandaşlara sesli uyarılarda bulundu.

Görüntü Dökümü

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(CEP TELEFONU)

-baskın yapılan kıraathane

-kıraathanede bulunan insanlar

-minibüste bulunan fazla yolcular

-kaymakamlık önünde denetim yapan polis ekipleri

-PTT önünde denetim yapan polisler

-banka önünde vatandaşları uyaran polis ekipleri