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Sultanbeyli'de Ahilik geleneği yaşatılıyor - Son Dakika

Sultanbeyli'de Ahilik geleneği yaşatılıyor

14.09.2021 10:03

13-19 Eylül Ahilik Haftası kapsamında; Sultanbeyli'de Şed Kuşatma Töreni düzenlendi.

13-19 Eylül Ahilik Haftası kapsamında; Sultanbeyli'de Şed Kuşatma Töreni düzenlendi. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliğe Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katıldı. Keskin, 'Bu kadim kültürü yeni nesle öğretmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi.

Kent Meydanı'nda Sultanbeyli Belediyesi ve Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı öncülüğünde Şed Kuşatma Töreni yapıldı. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programa Sultanbeyli Motorlu Taşıyıcılar Esnaf Odası, Sultanbeyli Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Sultanbeyli Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası da destek verdi. Mehteran konseriyle başlayan program; selamlama konuşmaları, ahilik geleneklerinin işlendiği tiyatral gösterisi, ahilik türküleri dinletisiyle devam etti.

'BU KADİM KÜLTÜRÜ YENİ NESLE ÖĞRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Düzenlenen törende konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 'Devletimiz tarafından 2021 yılının 'Ahi Evran yılı' ilan edilmesi sebebiyle 13-19 Eylül tarihleri arasında kutladığımız ahilik haftası vesilesiyle çeşitli etkinlikler düzenledik. Ahilik vakfı ve odalarımızla birlikte bu etkinliği hayata geçirdik. Odaların tespit ettiği kıymetli büyüklerimize şed kuşatma töreni düzenledik. Etkinlik çerçevesinde yılın ahisini belirledik. Bu kadim kültürü yeni nesle ve kıymetli halkımıza öğretmek için çalışmalarımız olacak. Esnafın ve toplumun ahilik kültüründen öğrenmesi gerekenleri Sultanbeyli Belediyesi olarak milletimizle paylaşacağız. Bu sene bu etkinliğin ilkini gerçekleştirdik. Bundan sonraki yıllarda da bu etkinliği devam ettireceğiz? dedi.

'AHİ SÖZCÜĞÜ KARDEŞİM ANLAMINA GELMEKTEDİR'

Ahi Evran dönemin sosyal ve ekonomik güzergahına yön vermiş önemli bir ilim insanı olduğunu söyleyen Başkan Keskin, 'Vermiş olduğu yönle birlikte Anadolumuzun vatan olarak kabul edilmesinde şüphesiz ki büyük bir rol oynamıştır. Ahilik, Anadolu'da, balkanlarda ve Türkistan'da yaşamış olan Türklerin sanat ve meslek alanlarında yetişmelerini, ahlaki yönden gelişmelerini sağlayan bir teşkilat olmuştur. Ahi sözcüğü kardeşim anlamına gelmektedir' şeklinde konuştu.

'AHİLİK RUHUNUN YAŞAMASI VE YAŞATILMASI ÖNEMLİDİR'

Başkan Keskin sözlerine şöyle devam etti: 'Ahilik teşkilatının vizyonu da hep birlikte büyük hedeflere yürümek yaklaşımına dayanır. tarih boyunca büyük engellere rağmen büyük hedeflere koşmuş ve imkansız denilen her türlü şeye ulaşmış bir medeniyetin mensupları olarak bu vizyon her şeyden önce geleceğe yol gösteren bir pusula anlamı taşımaktadır. Geçmiş değerlerimize bağlı, somut koşullara çözüm getiren bir ecdadın mensupları olarak ahilik ruhunun yaşaması ve yaşatılması da takdir edersiniz ki önemlidir. Barış ve huzurun Anadolu topraklarında tesis edilmesinde ve yüzyıllardır süren bu kardeşliğin günümüze gelmesinde Ahi Evran'ın oynamış olduğu rol tartışmasızdır. Tasavvufla ticaret ahlakının buluştuğu bu değerli müessesenin geleceğe aktarılması bizim katımızda çok önemlidir. Çünkü ahilik yaşam felsefesi olarak, Hacı Bektaş-ı Veli'nin de dediği gibi, 'İnsanın eline, diline, beline sahip olması' gerektiğini tavsiye etmektedir. Ahilik temelinde insanların birbirini sevmesi, sayması, yardım etmesi, fakir ve yoksulu gözetmesi, iş hayatında ahlaki kuralları esas alması vardır.?

Programda Ahiliğe katkılarından dolayı şoför Ağa Pezük ve ahşap oyma ustası Ahmet İm Şed kuşandı. Yılın ahisi de terzi Tahsin Yumakçı oldu. Aynı zamanda Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Sultanbeyli Kaymakamı Dr. Kemal Kızılkaya Şed kuşandı. Ahilik Duası edilerek Ahilik helvası ikramı ile etkinlik sonlandı.

AHİ EVRAN VE AHİLİK ÇALIŞTAYI DÜZENLENECEK

Sultanbeyli Belediyesi ayrıca 15 Eylül günü Ahi Evran ve Ahilik Çalıştayı da düzenliyor. Birçok akademisyenin katılımıyla yapılacak olan çalıştayda Ahiliğin Kaynakları ve Ortaya Çıkışı, Ahi Teşkilatı, Ahilik ve Esnaf Ahlakı gibi konular ele alınacak.

Sultanbeyli'de Ahilik geleneği yaşatılıyor
Sultanbeyli'de Ahilik geleneği yaşatılıyor
Sultanbeyli'de Ahilik geleneği yaşatılıyor
Sultanbeyli'de Ahilik geleneği yaşatılıyor
Sultanbeyli'de Ahilik geleneği yaşatılıyor
Sultanbeyli'de Ahilik geleneği yaşatılıyor
Sultanbeyli'de Ahilik geleneği yaşatılıyor
Sultanbeyli'de Ahilik geleneği yaşatılıyor
Sultanbeyli'de Ahilik geleneği yaşatılıyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de Ahilik geleneği yaşatılıyor - Son Dakika


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