Sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga: 5 yaralı (1)
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İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHASultanbeyli'de amca çocukları arasında kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:51 Kaynak: DHA
İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA Sultanbeyli
'de amca çocukları arasında kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı. 5 kişi pompalı tüfeklerle yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yaralıların ambulanslara konulması
-Yaşanan hareketlilik
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