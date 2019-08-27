Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga: 5 yaralı (1)
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Sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga: 5 yaralı (1)

1 saat önce

İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHASultanbeyli'de amca çocukları arasında kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı.

Sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga: 5 yaralı (1), System.String[]
İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA
Sultanbeyli'de amca çocukları arasında kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı. 5 kişi pompalı tüfeklerle yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yaralıların ambulanslara konulması
-Yaşanan hareketlilik



Sultanbeyli, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:51 Kaynak: DHA
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