Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga 5 yaralı
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Sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga 5 yaralı

46 dakika önce

İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL DHASultanbeyli'de amca çocukları arasında kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı.

Sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga 5 yaralı, System.String[]

İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL DHA

Sultanbeyli'de amca çocukları arasında kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı. 5 kişi pompalı tüfeklerle yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Sultanbeyli, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:26 Kaynak: DHA
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