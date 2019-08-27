Sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga 5 yaralı
46 dakika önce
İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL DHASultanbeyli'de amca çocukları arasında kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:26 Kaynak: DHA
İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL DHA
Sultanbeyli'de amca çocukları arasında kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı. 5 kişi pompalı tüfeklerle yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
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