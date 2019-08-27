Sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga: 5 yaralı (2)

SULTANBEYLİ'de amca çocukları arasında kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı. 5 kişi pompalı tüfeklerle yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

- İstanbul