Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga: 5 yaralı (2)
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Sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga: 5 yaralı (2)

1 saat önce

SULTANBEYLİ'de amca çocukları arasında kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı.

Sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga: 5 yaralı (2), System.String[]

SULTANBEYLİ'de amca çocukları arasında kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı. 5 kişi pompalı tüfeklerle yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

- İstanbul

İstanbul, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:41 Kaynak: DHA
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