Son Dakika Haberleri: SULTANBEYLİ'DE ARAÇ KALDIRIMDAKİLERE ÇARPTI: 6 YARALI (1)
Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ'DE ARAÇ KALDIRIMDAKİLERE ÇARPTI: 6 YARALI (1) - Son Dakika

SULTANBEYLİ'DE ARAÇ KALDIRIMDAKİLERE ÇARPTI: 6 YARALI (1)

7 saat önce

SULTANBEYLİ'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç aralarında çocukların da bulunduğu yayalara çarptı.

SULTANBEYLİ'DE ARAÇ KALDIRIMDAKİLERE ÇARPTI: 6 YARALI (1), System.String[]

SULTANBEYLİ'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç aralarında çocukların da bulunduğu yayalara çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Görüntü Dökümü;:

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-Kaza anı


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:16 Kaynak: DHA
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