Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de araç kaldırımdakilere çarptı: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de araç kaldırımdakilere çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

Sultanbeyli'de araç kaldırımdakilere çarptı: 6 yaralı

6 saat önce

SULTANBEYLİ'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç aralarında çocukların da bulunduğu yayalara çarptı.

SULTANBEYLİ'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç aralarında çocukların da bulunduğu yayalara çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de araç kaldırımdakilere çarptı: 6 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:24 Kaynak: DHA
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