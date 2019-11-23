Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de araç kaldırımdakilere çarptı: 6 yaralı (1)
Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de araç kaldırımdakilere çarptı: 6 yaralı (1) - Son Dakika

Sultanbeyli'de araç kaldırımdakilere çarptı: 6 yaralı (1)

6 saat önce

SULTANBEYLİ'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç aralarında çocukların da bulunduğu yayalara çarptı.

Sultanbeyli'de araç kaldırımdakilere çarptı: 6 yaralı (1), System.String[]

SULTANBEYLİ'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç aralarında çocukların da bulunduğu yayalara çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

- İsatanbul

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:32 Kaynak: DHA
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