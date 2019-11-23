Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de araç kaldırımdakilere çarptı; feci kaza kamerada (3)
Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de araç kaldırımdakilere çarptı; feci kaza kamerada (3) - Son Dakika

Sultanbeyli'de araç kaldırımdakilere çarptı; feci kaza kamerada (3)

6 saat önce

SULTANBEYLİ'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç kaldırımdakilere çarptı.

Sultanbeyli'de araç kaldırımdakilere çarptı; feci kaza kamerada (3), System.String[]
SULTANBEYLİ'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç kaldırımdakilere çarptı. Bebek arabasındaki bir bebeğin de yaralandığı inanılmaz kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli Fatih Bulvarındaki kaza saat 16.40'ta meydana geldi. Sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, hızla refüjü aşarak kaldırımdakilere çarptı. Bu sırada kaldırımda bebek arabasında bulunan bir bebeğin de arasında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kadın, araç altında sıkıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.


- İstanbul
Sultanbeyli, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:02 Kaynak: DHA
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