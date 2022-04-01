Sultanbeyli'de araç kanala uçtu: 1 kişi yaralı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de araç kanala uçtu: 1 kişi yaralı

01.04.2022 00:57
Sultanbeyli'de araç kanala uçtu: 1 kişi yaralı

İstanbul Sultanbeyli'de kontrolden çıkan hafif ticari araç dereye uçtu.

İstanbul Sultanbeyli'de kontrolden çıkan hafif ticari araç dereye uçtu. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Sultanbeyli'de kontrolden çıkan hafif ticari araç dereye uçtu. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırılırken araç vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Resul Ocak adlı kişinin hakimiyetindeki 06 BDU 535 plakalı hafif ticari araç yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla yol kenarındaki dereye uçtu. Uçan araç kanalda takla attı.

Seyir halindeki araç sürücüsü önce yol kenarında bulunan iki ağaca çarptı, ardından dereye uçtu. Sürücü araç içinde sıkıştı. Hafif ticari aracı kanalda gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sürücü sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulans ekiplerine sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerindeki asayişi sağladı.

Kazada yaralanan sürücü çevre hastaneye götürüldü. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından araç vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

24 saat sonra yine kaza

Edinilen bilgiye göre olay yerinde bir gün önce yine kaza olmuş. Olay yerinde kaza yapan araç gibi aynı istikamette giden bir otomobilin de 30 Mart Çarşamba günü kanala düştüğü öğrenildi. - İSTANBUL

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Son dakika 3. sayfa: Çekmeköy'de zincirleme trafik kazası: 3 araç birbirine girdi Son dakika 3. sayfa: Çekmeköy'de zincirleme trafik kazası: 3 araç birbirine girdi İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE ARAÇ KANALA UÇTU 1 YARALI İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE ARAÇ KANALA UÇTU 1 YARALI

Hamidiye, İstanbul, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de araç kanala uçtu: 1 kişi yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de araç kanala uçtu: 1 kişi yaralı - Son Dakika
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