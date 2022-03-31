Sultanbeyli'de araç kanala uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de araç kanala uçtu: 1 yaralı

31.03.2022 01:53

SULTANBEYLİ'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç kanala uçtu.

SULTANBEYLİ'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç kanala uçtu. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 00: 00 sıralarında Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Resul Ocak idaresindeki 06 BDU 535 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 3 metre yükseklikteki kanala düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü Resul Ocak, itfaiyenin yardımıyla kanaldan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Resul Ocak, hastaneye götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.


Sultanbeyli'de araç kanala uçtu: 1 yaralı
Sultanbeyli'de araç kanala uçtu: 1 yaralı
Sultanbeyli'de araç kanala uçtu: 1 yaralı
Sultanbeyli'de araç kanala uçtu: 1 yaralı
Sultanbeyli'de araç kanala uçtu: 1 yaralı
Sultanbeyli'de araç kanala uçtu: 1 yaralı
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Sultanbeyli'de araç kanala uçtu: 1 kişi yaralı Sultanbeyli'de araç kanala uçtu: 1 kişi yaralı Sultanbeyli'de otomobil dereye uçtu Sultanbeyli'de otomobil dereye uçtu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de araç kanala uçtu: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de araç kanala uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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