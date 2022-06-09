Hatay'da korkutan yangın! Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor

Kaynak: AA

Sultanbeyli, Battalgazi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sultanbeyli'de aracını ateşe veren şüpheli yakalandı - Son Dakika

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