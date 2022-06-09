Sultanbeyli'de aracını ateşe veren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de aracını ateşe veren şüpheli yakalandı

09.06.2022 11:04
Sultanbeyli'de aracını ateşe veren şüpheli yakalandı

Sultanbeyli'de hafif ticari aracını yaktığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Sultanbeyli'de hafif ticari aracını yaktığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Battalgazi Mahallesi Alper Sokak'taki 06 HTN 48 plakalı hafif ticari aracı ateşe veren şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin aracın sahibi Fuat A. olduğunu tespit etti. Zanlı gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Sultanbeyli, Battalgazi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de aracını ateşe veren şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de aracını ateşe veren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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