Sultanbeyli'de "Aşı Bilgilendirme Ekipleri" görev başında - Son Dakika

Sultanbeyli'de "Aşı Bilgilendirme Ekipleri" görev başında

04.05.2021 09:07

Korona virüs aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayan vatandaşlar için Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından "aşı bilgilendirme ekipleri" oluşturuldu.

Korona virüs aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayan vatandaşlar için Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından "aşı bilgilendirme ekipleri" oluşturuldu. Aşı sırası geldiği halde henüz aşılarını olmayan 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek bilgilendiren ekipler bilgilendirmesinin ardından vatandaşları aşı olmak üzere en yakın sağlık kuruşuna götürüyor.

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan aşı bilgilendirme ekipleri, Sultanbeyli'de aşı sırası geldiği halde henüz aşılarını olmayan 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek bilgilendiriyor. İlçe sağlık müdürü Doktor Burak Kaya ve Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinatörü Fatih Akkurt eşliğinde 65 yaş üstü vatandaşları aşı olmak konusunda bilgilendirip en yakın sağlık kuruluşuna götürüp aşı yaptırdılar.

Sultanbeyli Kaymakamlığının Vefa Sosyal Destek Grubu birimi önce 65 yaş üstü vatandaşları telefonla arayıp bilgilendiriyor ardından aşı olma konusunda ikna etmeye çalışıyor. Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürü Doktor Burak Kaya ve Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinatörü Fatih Akkurt eşliğinde yürütülen aşı bilgilendirme ekipleri, vatandaşları aşı olmanın faydalarını anlatıyor ve aşılanma konusunda bilgi veriyor. Vatandaşların aşıya karşı olumsuz düşüncelerini ortadan kaldırabilmek için kapı kapı dolaşarak bilgilendirme çalışması gerçekleştiriliyor. Yapılan birebir görüşmelerde vatandaşların kafalarındaki soru işaretleri gideriliyor. Bunun yanında ev ziyaretlerinde randevu almakta zorlanan vatandaşların randevuları da oluşturuyor. Aşı olmayı kabul eden vatandaşlar günlük randevu oluşturularak vefa aracıyla hastaneye götürülüp aşı olunuyor ve evlerine geri teslim ediliyor. Naciye Çolaklar (72) ve Remziye Beytul (66) ilçe sağlık müdürü Dr. Burak Kaya'nın yoğun ilgisi ve bilgilendirmesi üzerine aşı olmaya ikna oldular. Hastaneye gidemeyecek durumdaki vatandaşlar ise ekipler tarafından hastaneye götürülerek aşılanıyor.

Vatandaşları bilgilendirip aşı olmaya ikna etmeye çalışan Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Burak Kaya " Sultanbeyli Kaymakamı, Metin Kubilay'ın emriyle 10 Mart tarihinden itibaren aşı bilgilendirme ekipleri oluşturduk. Bunlar da kuruma amirlerimiz, Milli Eğitim Müdürü, İlçe Müftülüğü, Sultanbeyli Sosyal Hizmet Müdürlüğü gibi çeşitli kurumlar üzerinden destek alarak hep birlikte 65 yaş üstünde ve aşı zamanı gelen vatandaşlarımızı giderek bilgilendirmeler yapıyoruz. Bugün de iki vatandaşımızı ziyaret ederek onları ikna ettik ve aşılarını yaptırdık. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, zamanı gelen bütün vatandaşların 182 ve merkezi randevu sistemi üzerinden randevu alarak aşılarını yaptırmaları" ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli Kaymakamlığında vefa sosyal destek grubu koordinatörü Fatih Akkurt "Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu olarak sayın Kaymakamımız Metin Kubilay beyin talimatlarıyla aşı bilgilendirme ekibi oluşturduk. Bu ekibimizle, kurum müdürlerimiz yer almaktadır. Aşı konusunda aklında şüphesi olan 65 yaş üstü büyüklerimizin evlerine giderek kendilerini bilgilendirme yapıyoruz. Kabul etmeleri durumunda vefa araçlarımızla alıp hastaneye götürerek aşılarının yapılmasını sağlıyoruz. Gelen 65 yaş üstü tüm büyüklerimizi aşı olmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de Aşı Bilgilendirme Ekipleri görev başında
Sultanbeyli'de Aşı Bilgilendirme Ekipleri görev başında
Sultanbeyli'de Aşı Bilgilendirme Ekipleri görev başında
Sultanbeyli'de Aşı Bilgilendirme Ekipleri görev başında
Sultanbeyli'de Aşı Bilgilendirme Ekipleri görev başında

Vefa Sosyal Destek Grubu, Koronavirüs, Sultanbeyli, Hisarcık, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sultanbeyli'de 'Aşı Bilgilendirme Ekipleri' görev başında - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Sultanbeyli'de "Aşı Bilgilendirme Ekipleri" görev başında - Son Dakika
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