SULTANBEYLİ'DE DRİFT YAPTILAR; POLİSİ GELİNCE TERS YÖNDEN KAÇTILAR - Son Dakika
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SULTANBEYLİ'DE DRİFT YAPTILAR; POLİSİ GELİNCE TERS YÖNDEN KAÇTILAR

20.08.2022 12:14
SULTANBEYLİ'DE DRİFT YAPTILAR; POLİSİ GELİNCE TERS YÖNDEN KAÇTILAR

SULTANBEYLİ'de asker eğlencesi sırasında trafiği durdurup tehlikeye sokan 2 sürücü, polisin gelmesiyle ters yöne girerek kaçtı.

SULTANBEYLİ'de asker eğlencesi sırasında trafiği durdurup tehlikeye sokan 2 sürücü, polisin gelmesiyle ters yöne girerek kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; konvoy halinde araçlarıyla asker eğlencesi yapan bir grup, araçlarından inerek trafiği tehlikeye attı. Bir süre cadde üzerinde duran konvoy, polis gelmesiyle uyarıldı. Polisi gören konvoydaki 2 sürücü, araçlarıyla ters yöne girip hızla uzaklaşırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gruptaki sürücüler daha sonra polisin uyarılarının ardından araçlarına binerek uzaklaştı. Polis, kaçan sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ'DE DRİFT YAPTILAR; POLİSİ GELİNCE TERS YÖNDEN KAÇTILAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: SULTANBEYLİ'DE DRİFT YAPTILAR; POLİSİ GELİNCE TERS YÖNDEN KAÇTILAR - Son Dakika
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