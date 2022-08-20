SULTANBEYLİ'DE DRİFT YAPTILAR; POLİSİ GELİNCE TERS YÖNDEN KAÇTILAR

Sultanbeyli'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; konvoy halinde araçlarıyla asker eğlencesi yapan bir grup, araçlarından inerek trafiği tehlikeye attı. Bir süre cadde üzerinde duran konvoy, polis gelmesiyle uyarıldı. Polisi gören konvoydaki 2 sürücü, araçlarıyla ters yöne girip hızla uzaklaşırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gruptaki sürücüler daha sonra polisin uyarılarının ardından araçlarına binerek uzaklaştı. Polis, kaçan sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

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