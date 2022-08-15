İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE ASKER UĞURLAMA KONVOYUNDA DRİFT YAPTILAR; AMBULANSI ARALARINA ALDILAR - Son Dakika
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İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE ASKER UĞURLAMA KONVOYUNDA DRİFT YAPTILAR; AMBULANSI ARALARINA ALDILAR

15.08.2022 09:40

SULTANBEYLİ'de asker uğurlama konvoyu oluşturan grup, araçlarla kestikleri yolda drift yaparak trafiği tehlikeye soktu.

SULTANBEYLİ'de asker uğurlama konvoyu oluşturan grup, araçlarla kestikleri yolda drift yaparak trafiği tehlikeye soktu. Araçların camından sarkarak ilerleyen kişiler, yolda araya aldıkları hasta nakil ambulansı ile bu tehlikeli yolculuklarını sürdürdü.

Uzundere Fatih Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde asker uğurlaması yapanlar, araçları ile trafikte konvoy oluşturdu. Otomobillerin camından sarkarak yüksek sesli müzik eşliğinde eğlencesini sürdüren grup, bir süre sonra araçlarla yolu keserek uğurlama törenini bir başka boyuta taşıdı. Eğlence, bulvarın ortasında 3 otomobilin drift yapmaya başlaması ile tehlikeli bir şova dönüştü. Drift yapan sürücüler, camlardan sarkanları tehlikeye atarken, trafiği de aksattı.

Bulvar üzerinde ilerleyen konvoy, yolda giden hasta nakil ambulansının da aralarında kalmasına neden oldu. Ambulans bir süre sonra yol kenarına çekerek kurtulurken, konvoy uzaklaşarak gözlerden kayboldu. Yaşananlar ise trafikte seyreden sürücünün cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

Görüntü dökümü: ------------------------Konvoydan görüntü-Otomobilden sarkanlar-Kesilen yolda drift yapmaları-Ambulansı konvoyun aralarına almaları-Konvoyun uzaklaşması

-Genel ve detaylar


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Kaynak: DHA

Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE ASKER UĞURLAMA KONVOYUNDA DRİFT YAPTILAR; AMBULANSI ARALARINA ALDILAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE ASKER UĞURLAMA KONVOYUNDA DRİFT YAPTILAR; AMBULANSI ARALARINA ALDILAR - Son Dakika
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