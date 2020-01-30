SULTANBEYLİ'DE ASKIDA KALAN SERVİS MİNİBÜSÜNÜ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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SULTANBEYLİ'DE ASKIDA KALAN SERVİS MİNİBÜSÜNÜ İTFAİYE KURTARDI

6 saat önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İstanbul-DHASultanbeyli Fatih Mahallesi'nde ilk yolcusunu almaya giden servis minibüsü geri manevra yaparken duramayarak yolun kenarında askıda kaldı.

SULTANBEYLİ'DE ASKIDA KALAN SERVİS MİNİBÜSÜNÜ İTFAİYE KURTARDI, System.String[]

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İstanbul-DHA

Sultanbeyli Fatih Mahallesi'nde ilk yolcusunu almaya giden servis minibüsü geri manevra yaparken duramayarak yolun kenarında askıda kaldı. Minibüsü itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay saat 07.00 sıralarında Sultanbeyli Fatih Mahallesi Seyhan Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Bulut yönetimindeki 34 LYY 521 plakalı servis minibüsü ilk yolcusunu almaya gitti. Bulut, yolcusunu beklerken geri manevra yapmak istedi. Geri giden minibüs bir anda şarampolde askıda kaldı. Bulut durumu polis ve itfaiye ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri servis minibüsünü halat yardımıyla çekerek kurtardı.

İTFAİYE KURTARDI

Servis minibüsünün şoförü Murat Bulut "Geri manevra yaparken hava yağmurluydu fark edemedim. Çukura düşürdüm aracı. Aracımda hiç yolcu yoktu. İlk yolcuyu almaya gelmiştim. Bende de herhangi bir yaralanma yok." şeklinde konuştu. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla askıda kalan servis minibüsü kurtarıldı. Minibüste herhangi bir hasar oluşmadığı için Bulut minibüsüyle olay yerinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

-Minibüsün kurtarılma anı

-Minibüs şöforü ile röp

-Genel ve detay görüntüler


Sultanbeyli, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:50 Kaynak: DHA
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