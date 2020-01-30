Sultanbeyli'de askıda kalan servis minibüsünü itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de askıda kalan servis minibüsünü itfaiye kurtardı - Son Dakika

Sultanbeyli'de askıda kalan servis minibüsünü itfaiye kurtardı

6 saat önce

SULTANBEYLİ Fatih Mahallesi'nde ilk yolcusunu almaya giden servis minibüsü geri manevra yaparken duramayarak yolun kenarında askıda kaldı.

Sultanbeyli'de askıda kalan servis minibüsünü itfaiye kurtardı, System.String[]
SULTANBEYLİ Fatih Mahallesi'nde ilk yolcusunu almaya giden servis minibüsü geri manevra yaparken duramayarak yolun kenarında askıda kaldı. Minibüsü itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay saat 07.00 sıralarında Sultanbeyli Fatih Mahallesi Seyhan Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Bulut yönetimindeki 34 LYY 521 plakalı servis minibüsü ilk yolcusunu almaya gitti. Bulut, yolcusunu beklerken geri manevra yapmak istedi. Geri giden minibüs bir anda şarampolde askıda kaldı. Bulut durumu polis ve itfaiye ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri servis minibüsünü halat yardımıyla çekerek kurtardı.

İTFAİYE KURTARDIServis minibüsünün şoförü Murat Bulut "Geri manevra yaparken hava yağmurluydu fark edemedim. Çukura düşürdüm aracı. Aracımda hiç yolcu yoktu. İlk yolcuyu almaya gelmiştim. Bende de herhangi bir yaralanma yok." şeklinde konuştu. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla askıda kalan servis minibüsü kurtarıldı. Minibüste herhangi bir hasar oluşmadığı için Bulut minibüsüyle olay yerinden ayrıldı.


- İstanbul
Fatih Mahallesi, Murat Bulut, Sultanbeyli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:21 Kaynak: DHA
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