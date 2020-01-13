SULTANBEYLİ'DE ATM'LERİ ATEŞE VERİP KAÇTILAR - Son Dakika
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SULTANBEYLİ'DE ATM'LERİ ATEŞE VERİP KAÇTILAR

14 dakika önce

Ozan URAL / İstanbul DHASultanbeyli'de özel bankalara ait yan yana bulunan 3 ATM kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından yanıcı madde dökülerek yakıldı.

SULTANBEYLİ'DE ATM'LERİ ATEŞE VERİP KAÇTILAR, System.String[]

Ozan URAL/ İstanbul DHA

Sultanbeyli'de özel bankalara ait yan yana bulunan 3 ATM kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından yanıcı madde dökülerek yakıldı. Polis, ATM'leri yakan kişi yada kişilerin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay saat 02: 00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ATM'lere para çekmek için gelen bir taksi sürücüsü ATM'lerin yandığını gördü. ATM'ler çevrede bulunan vatandaşlar tarafından söndürüldü.

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ DELİL TOPLADI

Durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından maddi hasarın meydana geldiği ATM'lerde ve çevresinde bulunan deliller toplandı. Polis her yerde 3 ATM'yi yanıcı, yakıcı madde ile yakan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

ATM'LERIN YANDIĞINI TAKSİCİ GÖRDÜ

ATM'lerin bulunduğu binada oturan ve yangını söndüren vatandaş yaşananları anlattı. "Ben evdeydim. Alarm çaldı. Bir taksici arkadaş geldi. Bağırdı su yok mu? diye. Sonra ben pencereden baktım. Koştum aşağı indim. Dükkanı açtım. Yangın söndürücüleri çıkardım. Sıktım söndürdüm. Kim olduklarını göremedik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yakılan ATM'ler

-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler


Sultanbeyli, İstanbul, ATM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:23 Kaynak: DHA
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