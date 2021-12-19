Üye Girişi
Sultanbeyli'de "Aydos Kalesi, Tarih, Kültür ve Turizm Çalıştayı" gerçekleştirildi - Son Dakika

Sultanbeyli'de "Aydos Kalesi, Tarih, Kültür ve Turizm Çalıştayı" gerçekleştirildi

19.12.2021 10:04

- Sultanbeyli'de "Aydos Kalesi, Tarih, Kültür ve Turizm Çalıştayı" gerçekleştirildi Sultanbeyli Belediyesi tarafından, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla; "Aydos Kalesi Tarih, Kültür ve Turizm Çalıştayı" gerçekleştirildi.

- Sultanbeyli'de " Aydos Kalesi, Tarih, Kültür ve Turizm Çalıştayı" gerçekleştirildi

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediyesi tarafından, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla; "Aydos Kalesi Tarih, Kültür ve Turizm Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Sultanbeyli Belediyesi Prof. Dr. Halil İnalcık Seminer Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda, Aydos Kalesi'nin tanıtımı Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin'in ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in katılımıyla uzmanlar eşliğinde yapıldı. Gerçekleştirilen çalıştayda Aydos Kalesi'nin tarihine ışık tutularak tarih, kültür ve turizm açısından önemine değinildi. Çalıştayda ayrıca kalenin teknik ve kültürel özellikleri de konunun uzmanları tarafından masaya yatırıldı.

Çalıştay sonunda konuşan İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, "Aydos Kalesi ve buna bağlı tarihi ve kültürel miras İstanbul turizmine nasıl katkı sağlar sorusuna cevap aradık. Aynı zamanda da Sultanbeyli'de tarihi ve kültürel turizmin nasıl gelişeceği sorusunun da cevabını oluşturduk. Ortaya çıkacak sonuçların son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Sultanbeyli Belediyesine de İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak hem kültür sanattaki faaliyetleri hem de turizm alanında ki çalışmaları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Aydos Kalesi'nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden birine dönüşeceğini ifade eden Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Aydos Kalesi uzun süredir takip ettiğimiz ve çalışmalar yaptığımız bir kalemiz. İnşallah ilkbaharda açılışını yapacağız. Açılıştan önce Aydos Kalesinin kültür turizmine kazandırılması noktasındaki adımları kıymetli hocalarımızdan dinlemiş olduk. İnşallah Aydos Kalesini ilkbaharda açtığımızda başta Sultanbeylili hemşehrilerimiz olmak üzere İstanbullulara ve tüm dünyaya tanıtmış olacağız" dedi.

Sultanbeyli'de Aydos Kalesi, Tarih, Kültür ve Turizm Çalıştayı gerçekleştirildi
Sultanbeyli'de Aydos Kalesi, Tarih, Kültür ve Turizm Çalıştayı gerçekleştirildi
Sultanbeyli'de Aydos Kalesi, Tarih, Kültür ve Turizm Çalıştayı gerçekleştirildi
Sultanbeyli'de Aydos Kalesi, Tarih, Kültür ve Turizm Çalıştayı gerçekleştirildi

Sultanbeyli Belediyesi, Aydos Kalesi, İstanbul, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de 'Aydos Kalesi, Tarih, Kültür ve Turizm Çalıştayı' gerçekleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:06 Dünyanın en zehirli yılanı, soktuğu insanın her yerinden kan fışkırtıyor
09:49 Kenyalı hemşirenin korkunç ölüm şekli! Kimse hikayenin nasıl geliştiğini duymak istemiyor
09:42 TEM otoyolunda otobüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 20 kişi yaralandı
09:28 Meteoroloji uyardı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek
09:10 2 yıl sonra annesini ziyarete giden Nusret'e tepki yağdı
09:04 Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum
08:54 İzmir'de maden ocağında patlama sonrası kısmi göçük yaşandı: 45 işçi yaralandı
01:08 TURYOL, akaryakıta gelen zamlar sebebiyle bazı seferlerini durdurdu
00:34 Galatasaray'dan gece yarısı Zorbay Küçük sitemi: Bardağı taşıran son damla
Dünyanın en zehirli yılanı, soktuğu insanın her yerinden kan fışkırtıyor Dünyanın en zehirli yılanı, soktuğu insanın her yerinden kan fışkırtıyor         
10:06
Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı         
09:04
Ukrayna'dan tedirgin eden görüntü! Siyah kar yağdı Ukrayna'dan tedirgin eden görüntü! Siyah kar yağdı         
22:52
Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır         
17:17
Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu         
16:52
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi         
11:30
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 10:12:22. #1.12#
SON DAKİKA: Sultanbeyli'de "Aydos Kalesi, Tarih, Kültür ve Turizm Çalıştayı" gerçekleştirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement