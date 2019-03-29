Sultanbeyli'de Aynı Bölgede Orman Yangınları
1 saat önce
SULTNABEYLİ'de geçen hafta 5 farklı noktada çıkan orman yangınına yakın bir bölgede bugün de 2 farklı noktada yangın çıktı.
SULTNABEYLİ'de geçen hafta 5 farklı noktada çıkan orman yangınına yakın bir bölgede bugün de 2 farklı noktada yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri yangınları büyümeden söndürürken polis, yangınların kasti çıkarılmış olabileceği ihtimaline karşı soruşturma başlattı. Battalgazi
Mahallesi'nde bulunan Teferrüç Tepe Ormanı'nda saat 16.30'da 2 farklı bölgede yangın çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Orman itfaiye ekipleri, yangınları büyümeden söndürdü. Helikopter
de çalışmalara havadan destek verdi.
Geçen hafta bölgeye yakın Aydos Ormanı'nda 5 farklı noktada yangın çıkmıştı. Geçen haftaki ve bugünkü yangınların kasti çıkarılmış olabileceği ihtimaline karşı polis soruşturma başlattı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:12 Kaynak: DHA
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