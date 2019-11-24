Son Dakika Haberleri: SULTANBEYLİ'DE BACAĞI ARAÇ İLE KALDIRIM ARASINA SIKIŞAN KADININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
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SULTANBEYLİ'DE BACAĞI ARAÇ İLE KALDIRIM ARASINA SIKIŞAN KADININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

6 saat önce

Sultanbeyli'de dün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki yaralanan 5 kişiden, anne ile bebeği dahil 4 kişi taburcu edildi.

SULTANBEYLİ'DE BACAĞI ARAÇ İLE KALDIRIM ARASINA SIKIŞAN KADININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR, System.String[]

Sultanbeyli'de dün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki yaralanan 5 kişiden, anne ile bebeği dahil 4 kişi taburcu edildi. Kazada bacağı araç ile kaldırım arasında sıkışan ve bacağının kesilme olasılığı olduğu öğrenilen kadının tedavisi ise sürüyor.

Sultanbeyli Fatih Bulvarı'nda dün yaşanan kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak hızla kaldırımdakilere çarpmıştı. Kazada biri bebek 5 kişi yaralanmış, yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılmıştı. Yaralılardan 2'si ayakta tedavi görürken, anne ve bebeği Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Anne ve bebeğinin de bugün taburcu olduğu öğrenildi. Kazada ağır şekilde yaralanan Nebahat Gün (41) Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Gün'ün kaldırım ile otomobil arasında ezilen bacağının kesilme olasılığının olduğu bildirildi. Nebahat Gün'ün tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Öte yandan gözaltına alınan sürücü M.S. ise bugün Anadolu Adliye Sarayı'na sevk edilecek.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV


- İstanbul
Sultanbeyli, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:42 Kaynak: DHA
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