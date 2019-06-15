Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Sultanbeyli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

1 saat önce

SULTANBEYLİ, TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

Sultanbeyli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]
SULTANBEYLİ, TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerlerin ok gibi saplandığı otomobilden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu, Sultanbeyli Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametinde seyir halinde olan Aziz Karakaş yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerlerin ok gibi saplandığı otomobildeki sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Karakaş, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otomobil de yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:42 Kaynak: DHA
TEM Otoyolu, Sultanbeyli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trafikte makas atan sürücüye sedyede ceza Kaza sonrası gözyaşlarına boğulan kadın sürücünün korktuğu başına gelmedi Akrobasi uçağı düştü Düğün hazırlıkları yapan genç çifti ölüm ayırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:16:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]