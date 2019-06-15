Sultanbeyli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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SULTANBEYLİ, TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:42 Kaynak: DHA
SULTANBEYLİ, TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerlerin ok gibi saplandığı otomobilden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu, Sultanbeyli
Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre Ankara
istikametinde seyir halinde olan Aziz Karakaş yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerlerin ok gibi saplandığı otomobildeki sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Karakaş, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otomobil de yoldan kaldırıldı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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