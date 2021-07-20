Üye Girişi
Sultanbeyli'de bayram günü çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü - Son Dakika

Sultanbeyli'de bayram günü çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

20.07.2021 14:53

Sultanbeyli'de bayram günü çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü Sultanbeyli'de bayram günü gecekondu alev alev yandı Sultanbeyli'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde bir gecekondu henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Sultanbeyli'de bayram günü çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Sultanbeyli'de bayram günü gecekondu alev alev yandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde bir gecekondu henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Evde kimsenin olmaması faciayı önlerken yangın anı havadan görüntülendi.

Yangın, Sultanbeyli Pirsultan sokakta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle evden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların ardından şiddetlenen yangın yerini alevlere bırakırken sokağa dökülen mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, evde kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Öte yandan dumanların yükseldiği korku dolu anlar drone ile havadan görüntülendi.

Yangının görgü tanığı Şerafettin Çoban, "Kurban kesiyorduk, dumanları gördük. Dumanlar çoğalınca koştuk. Ama itfaiye geç geldi. Evde kimse yoktu. Bayram için Tokat'a gittiler."

Yangına şahit olan Volkan Özdemir, "Tüpün patladığını söylüyorlar. Ama evde kimse yoktu. Evdekiler köyde olduğu için bilgimiz yok. Ama yanındaki evlere de sıçradı gibi gözüküyor. Alevlerin çıkmasının ardından yarım saat geçtikten sonra itfaiyeler geldi. İtfaiye geç geldiği için ev kül oldu" dedi.

Sultanbeyli'de bayram günü çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Sultanbeyli'de bayram günü çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Sultanbeyli'de bayram günü çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Sultanbeyli'de bayram günü çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kurban, Yangın, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sultanbeyli'de bayram günü çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray yeni yıldızlarına peş peşe imza attıracak! 5 futbolcu için KAP açıklaması yolda 15:18 Galatasaray yeni yıldızlarına peş peşe imza attıracak! 5 futbolcu için KAP açıklaması yolda Galatasaray'da 3 isim kadro dışı kaldı! Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba, PSV maçının kamp kadrosuna alınmadı 15:00 Galatasaray'da 3 isim kadro dışı kaldı! Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba, PSV maçının kamp kadrosuna alınmadı Kaçan dananın kuyruğundan tuttu, dananın peşinde kilometrelerce sürüklendi 14:49 Kaçan dananın kuyruğundan tuttu, dananın peşinde kilometrelerce sürüklendi
UEFA maçlarının yayın hakkını alan Acun Ilıcalı: Büyük delilik yapacağım 13:45 UEFA maçlarının yayın hakkını alan Acun Ilıcalı: Büyük delilik yapacağım Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak 13:07 Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak Yasa dışı yollarla Türkiye'ye akın ediyorlar! Neden Türkiye? sorusunu Afgan göçmen açıkladı 12:49 Yasa dışı yollarla Türkiye'ye akın ediyorlar! Neden Türkiye? sorusunu Afgan göçmen açıkladı
Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu 12:34 Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu 12:22 İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu

Son Dakika Haberleri
15:19 Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar
15:09 Tek suçu 'ped' demek! Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı
15:00 Galatasaray'da 3 isim kadro dışı kaldı! Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba, PSV maçının kamp kadrosuna alınmadı
14:54 Minik Ecrin gözyaşlarıyla uğurlandı! Acılı babaannenin feryatları, yürekleri dağladı
14:48 Kaçan dananın kuyruğundan tuttu, dananın peşinde kilometrelerce sürüklendi
12:42 Kasaplık girişimleri hastanede bitti! Kurbanlıklarla baş edemeyen acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı
12:37 Dizideki partneriyle samimi görüntüleri olay olmuştu! Kadir Doğulu, o görüntüler hakkında ilk kez konuştu
12:33 Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu
12:21 İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu
12:15 Uyarılara aldırmayan vatandaşlar, "Bu alanda kesim yasak" afişinin altında kurban kesti
Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar         
15:19
Tek suçu 'ped' demek! Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı Tek suçu 'ped' demek! Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı         
15:10
Minik Ecrin gözyaşlarıyla uğurlandı! Acılı babaannenin feryatları, yürekleri dağladı Minik Ecrin gözyaşlarıyla uğurlandı! Acılı babaannenin feryatları, yürekleri dağladı         
14:55
Ünlü oyuncu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı Ünlü oyuncu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı         
14:04
Açılışta fark ettiği eksiği es geçmedi! Bakan'dan sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakileri de şahit tuttu Açılışta fark ettiği eksiği es geçmedi! Bakan'dan sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakileri de şahit tuttu         
13:39
Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok         
12:56
İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı         
12:47
Ülkesinin kaderi onun çocuk doğurmasına bağlıydı: Monako Prensesi sonunda Ülkesinin kaderi onun çocuk doğurmasına bağlıydı: Monako Prensesi sonunda "altın kafes"ten kaçtı         
12:34
Orduevi önünde kalabalık grup 3 kişiye saldırdı, gençleri askerler kurtardı Orduevi önünde kalabalık grup 3 kişiye saldırdı, gençleri askerler kurtardı         
12:18
Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı         
11:45
İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü         
11:27
Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı         
11:16
Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi         
10:44
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim         
09:52
Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu         
22:35
ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu         
22:18
Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı         
22:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2021 15:23:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultanbeyli'de bayram günü çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement