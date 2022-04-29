Sultanbeyli'de bayram öncesi dronlu trafik denetimi - Son Dakika
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Sultanbeyli'de bayram öncesi dronlu trafik denetimi

29.04.2022 19:34

Sultanbeyli'de bayram öncesi dronlu trafik denetimi Sultanbeyli'de trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi dronlu denetim yaptı.

Sultanbeyli'de bayram öncesi dronlu trafik denetimi

İSTANBUL - Sultanbeyli'de trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi dronlu denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde İstanbul genelinde güvenlik ve trafik denetimleri yapıldı. Vatandaşların emniyetli bir şekilde seyahat edebilmelerini amaçlayan denetimler, Sultanbeyli'de dron desteği ile gerçekleştirildi. Havadan dron ile desteklenen polis ekipleri, uygulamalarda, trafikte kurallarını ihlal eden sürücüleri takip etti. Sultanbeyli'nin farklı caddelerinde gerçekleştirilen denetimlerde dron ile kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler, yerdeki polis ekiplerine bildirildi. Kural ihlali yapan sürücüleri durduran ekipler, cezai işlem uyguladı.

Denetimlere Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak da katıldı. Şahin, sürücülerle sohbet ederek, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu ve broşür dağıttı.Denetimlerin 9 Mayıs tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

Sultanbeyli'de bayram öncesi dronlu trafik denetimi
Sultanbeyli'de bayram öncesi dronlu trafik denetimi
Sultanbeyli'de bayram öncesi dronlu trafik denetimi
Sultanbeyli'de bayram öncesi dronlu trafik denetimi

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Ramazan Bayramı, Sultanbeyli, İstanbul, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de bayram öncesi dronlu trafik denetimi - Son Dakika


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