Sultanbeyli'de bayram öncesi dronlu trafik denetimi - Son Dakika

Sultanbeyli'de bayram öncesi dronlu trafik denetimi

İSTANBUL - Sultanbeyli'de trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi dronlu denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde İstanbul genelinde güvenlik ve trafik denetimleri yapıldı. Vatandaşların emniyetli bir şekilde seyahat edebilmelerini amaçlayan denetimler, Sultanbeyli'de dron desteği ile gerçekleştirildi. Havadan dron ile desteklenen polis ekipleri, uygulamalarda, trafikte kurallarını ihlal eden sürücüleri takip etti. Sultanbeyli'nin farklı caddelerinde gerçekleştirilen denetimlerde dron ile kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler, yerdeki polis ekiplerine bildirildi. Kural ihlali yapan sürücüleri durduran ekipler, cezai işlem uyguladı.

Denetimlere Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak da katıldı. Şahin, sürücülerle sohbet ederek, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu ve broşür dağıttı.Denetimlerin 9 Mayıs tarihine kadar devam edeceği bildirildi.