Sultanbeyli'de bayram sevinci - Son Dakika
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Sultanbeyli'de bayram sevinci

09.07.2022 12:37
Sultanbeyli'de bayram sevinci

İslam coğrafyasının sevinçle beklediği Kurban Bayramı başladı.

İslam coğrafyasının sevinçle beklediği Kurban Bayramı başladı. Günler öncesinden hazırlanan Sultanbeyli Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde bayram namazı kılındı ve ardından kurban kesim işlemleri başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sultanbeyli'de de Kurban Bayramı sevinci yaşanıyor. Bayram öncesinde Kurban Satış ve Kesim Merkezini hazırlayan Sultanbeyli Belediyesi, bayramın da sorunsuz geçmesi için tüm imkanlarını seferber etti. Bayramın huzur ve sevinci tüm Sultanbeyli'de hissedildi.

Beş kesim ünitesi bulunuyor

Kurban satıcıları ve vatandaşlar için tüm ayrıntıları düşünen belediye; alanda mescit, berber, banyo, dinlenme noktası, ücretsiz wifi gibi hizmetler sunuyor, alan hijyen koşullarının sağlanması açısından düzenli olarak ilaçlanıp temizleniyor. Öte yandan yoğun katılımın sağlandığı Kurban Kesim Merkezi havadan dron ile görüntülendi

"Sultanbeyli Kurban Satış Yeri ve Kesim Merkezi artık markalaştı"

Beş kesim ünitesinin bulunduğu alanda, vatandaşların belli bir düzenle kesimleri problemsiz şekilde gerçekleşti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Tüm İslam aleminin, ülkemizin ve kıymetli hemşerilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Sultanbeyli kurban satış ve kesim merkezindeyiz. Burası kıymetli hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin uğrak noktalarından biri haline geldi. 5 peronda hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız kurbanlarını kesiyorlar. Rabb'im ibadetlerini kabul eylesin. Çok rahatlıkla söyleyebilirim ki Sultanbeyli Kurban Satış Yeri ve Kesim Merkezi artık markalaştı. Ramazan Bayramı biter bitmez arkadaşlarımızla biz buranın hazırlığını yapmaya başlarız. Bugün itibariyle bu saat itibariyle de problemsiz bir şekilde kurban kesimi devam ediyor. Bütün hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

"Belediyemiz her türlü imkanı sağlamış"

Kurban Kesim Merkezi'nde kurbanını kesen vatandaşlardan Recep Er, "Kurban kesim merkezine kurbanımızı kesmeye geldik. Çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Belediyemiz her türlü imkanı sağlamış. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Kurbanımızı bitirdik gidiyoruz. Allah herkesin kurbanını kabul etsin. Herkesin Bayramı mübarek olsun." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de bayram sevinci - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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