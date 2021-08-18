Sultanbeyli'de 'Ben de Varım Kampanyası' kapsamında ilk gün 29 nin TL toplandı - Son Dakika

İSTANBUL- DHA Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinasyonunda Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın yangın ve sel felaketlerinde zarar görenler için ilçede başlattığı yardım kampanyasında ilk gün, kamu kurumlarında görevli personellerden 14.000 TL ve iş insanlarına ait meslek odaları ve STK'lardan 15.000 TL olmak üzere toplam 29.000 TL nakdi yardım toplandı.

İlçede yardım kampanyası; Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında, Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Lafçı, kurum müdürleri ile STK ve dernek başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon toplantısıyla başladı. Kampanya Muhtarlıklar, STK'lar, okullar, camiler, iş insanlarına ait meslek odaları, dernek ve vatandaşların destekleriyle sürüyor.