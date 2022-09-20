Sultanbeyli'de berberlerin ücret tarifesi değişti - Son Dakika
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Sultanbeyli'de berberlerin ücret tarifesi değişti

20.09.2022 17:00
Sultanbeyli'de berberlerin ücret tarifesi değişti

Sultanbeyli'de hizmet veren berber ve kuaförlerin fiyat tarifeleri değişti. Berber esnafının kapanış saatleri de akşam 22.30 olarak belirlendi.

Sultanbeyli Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası (SUBESO) Başkanı Türkay Demir, berber ve kuaför esnafını ziyaret ederek, berberlerin açılış ve kapanış saatlerini ve yeni fiyat tarifelerini içeren levhaları dağıttı. Berberler ve kuaförler, esnafa desteklerinden ve çalışmalarından dolayı Türkay Demir'e teşekkür etti. Buna göre, Sultanbeyli'de berber ve kuaförler, yaz aylarında hafta içi 22.30'da, cumartesi günleri 23.30'da, kış aylarında hafta içi 21.30'da cumartesi günleri 22.30'da kapanacak. Yeni ücret tarifesi de uygulanmaya başladı.

"Uygulamamız diğer ilçelere örnek oldu"

Demir, 25 Haziran'da berberlerin kapanış saatleri ile ilgili bir karar aldıklarını belirterek, "Bir centilmenlik aldık. Herkes bunun altına imza attı. Esnafımız ile aldığımız karar ile saat 22.30'da bütün berber esnafımız dükkanını kapatıyor. Bu artık bir uygulama haline geldi. Kapatmayan işyerlerine uyarı yapıyoruz. Ancak 1 Ekim itibarıyla artık yasal bir genelge var. 1 Ekim itibarıyla pazar günleri artık iş yerleri kapatılmak zorunda. Bayan kuaförler ve güzellik salonları da buna dahil. Artık haftada 1 gün kapatılacak. Biz ilçemizde Salı günleri bayan kuaförlerin, Pazar günleri erkek kuaförlerin kapatılması konusunda karar aldık. Aslında biz bunu 2006 yılından beri istikrarlı bir şekilde yapıyoruz. Bu uygulama da bizim birçok ilçeye örnek oldu. 1 Ekim'den sonra da uygulamada bir aksaklık yaşayacağımıza eminim."

Sultanbeyli'de berberlerin ücret tarifesi değişti

"22.30 itibariyle Sultanbeyli'de açık berber bulamazsınız"

Demir, "Akşam 22.30 itibariyle Sultanbeyli'de açık berber bulamazsınız. Yani berberler evinde ailesiyle, sosyal hayatı ile vakit geçiriyor" diyerek, uygulamada aksaklık yaşanmaması için zabıta ekipleri ile beraber akşam 21:00-00:00 arası denetim yaptıklarını belirtti. Demir, "Suriyeli esnaflarımız entegrasyonda sorun yaşadı. Biz onları da aştık. Kaçak çalışan olursa denetimlerini yapıyoruz. Sağlıklı bir sonuç alıncaya kadar denetimlere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konu hakkında konuşan esnaflardan Mevlüt Aydın, "Açılış, kapanış saatlerinde önceden böyle bir uygulama yoktu. Herkes kafasına göre açıp kapatıyordu. Hafta sonu özellikle 11-12'ye kadar çalışmalar vardı. Şuanda güzel, hafta içi 10-10.30 herkesin ailesine vakit ayırma saati oldu. Biz şuan başkanımızdan çok memnunuz. Allah razı olsun. Başkan gece geç saatlerine kadar zabıtalarla denetimlerini yapıyor. Ben konuyu sosyal medyadan takip ediyorum. Gerçekten bu güzel bir uygulama, diğer ilçelere de güzel bir örnek. Diğer ilçelerde de olmasını istiyoruz. Çok güzel bir uygulama, Sultanbeyli Belediyemize ve başkanımıza, zabıta ekibine hepsine teşekkür ediyoruz, sağ olun" dedi.

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Kaynak: İHA

Sultanbeyli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de berberlerin ücret tarifesi değişti - Son Dakika

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