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Sultanbeyli'de beton mikseri ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

3 saat önce

Sultanbeyli'de beton mikseri ile nakliyat kamyonunun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de beton mikseri ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Sultanbeyli'de beton mikseri ile nakliyat kamyonunun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada araçta beton mikseri sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kaza, Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan Ömer A. hakimiyetindeki 34 FF 6881 plakalı beton mikseri, aniden yola çıkan Levent A. hakimiyetindeki nakliyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada Ömer A. araç içerisinde sıkıştı. Olay yerinde sağlık ve polis ekibi ile itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan şoför itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı. Kazada yaralanan Ömer A. ile nakliyat kamyonundaki yolcu koltuğunda bulunan Murat Öztürk ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza anını gören Özgür Ertaş isimli bir vatandaş, beton mikserinin birkaç defa korna çaldığını söyleyerek, "Kamyon da aşağıdan geliyordu. Sarı kamyonun hatasıydı zaten" dedi.


Kaza yapan araçların çekilmesiyle yol tekrar trafiğe açılırken, araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiyenin kurtarma çabası cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Sultanbeyli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:01 Kaynak: İHA
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