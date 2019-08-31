Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de beton mikseri ve kamyon çarpıştı : 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Sultanbeyli'de beton mikseri ve kamyon çarpıştı : 2 yaralı

2 saat önce

SULTANBEYLİ'de beton mikseriyle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de beton mikseri ve kamyon çarpıştı : 2 yaralı, System.String[]
SULTANBEYLİ'de beton mikseriyle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ömer Acar'ın kullandığı beton mikseri, aniden yola çıktığı öne sürülen Levent Atay'ın kullandığı nakliye kamyonu ile çarpıştı. Kazada Ömer Acar araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Acar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarıldı. Kazada kamyonda bulunan Murat Öztürk de yaralandı. Öztürk, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.


Sultanbeyli, Ömer Acar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babacan'ın kuracağı partide yer alacağı iddia edilen 2 eski HDP'liden açıklama
Son dakika: Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi Pençe-3 Harekatı'nda, tuzaklanmış çoklu EYP imha edildi Silivri'de kediye tekme atan çiğ köfte dükkanı sahibi kadın büyük tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:01:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de beton mikseri ve kamyon çarpıştı : 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]