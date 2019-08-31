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Sultanbeyli'de beton mikseriyle nakliyat kamyonu çarpıştı: 2 yaralı

2 saat önce

Sultanbeyli'de beton mikseriyle nakliyat kamyonu çarpıştı: 2 yaralı Beton mikseri sürücüsü araç içinde sıkıştıİSTANBUL - Sultanbeyli'de beton mikseriyle nakliyat kamyonu çarpıştı.

Sultanbeyli'de beton mikseriyle nakliyat kamyonu çarpıştı: 2 yaralı

Beton mikseri sürücüsü araç içinde sıkıştı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de beton mikseriyle nakliyat kamyonu çarpıştı. Kazada şoför koltuğunda sıkışan beton mikseri sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin sıkışan sürücüyü kurtarma çabası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan Ömer Acar hakimiyetindeki 34 FF 6881 plakalı beton mikseri, aniden yola çıkan Levent Atay hakimiyetindeki nakliyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada Ömer Acar araç içerisinde sıkıştı. Olay yerinde sağlık ve polis ekibi ile itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan şoför itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı. Yaralanan nakliyat kamyonundaki yolcu koltuğunda bulunan Murat Öztürk de ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza anını gören Özgür Ertaş isimli bir vatandaş, beton mikserinin birkaç defa korna çaldığını söyleyerek, "Kamyon da aşağıdan geliyordu. Sarı kamyonun hatasıydı zaten" dedi.

Kaza yapan araçların çekilmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiyenin kurtarma çabası cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde itfaiye ekipleri aracın kapısını aletlerle açarak sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışıyor.

Sultanbeyli, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:13 Kaynak: İHA
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